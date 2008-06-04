Макрос для The Bat

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Завершен2 заявки193 просмотра

Необходим специальный макрос (плагин) для почтовой программы The Bat? Выполняющий следущую функцию: при поступлении письма с определенной темой, присваивать уникальный порядковый номер начиная с единицы, и отображать его в теме письма.

17 лет назад
wmzex
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

alexey_k_v
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$20
1 день
Работу выполнил быстро и качественно. Рекомендую
Четкая постановка задачи, приятное общение, рекомендую.

Заявки фрилансеров

alexey_k_v
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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