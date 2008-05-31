Разработка сетевой программы

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт17 заявок612 просмотров

Здравствуйте товарищи фрилансеры! Требуется грамотный программист (или команда программистов), хорошо знакомый с сетями и всем что с ними связано, умеющий писать софт для работы с ними. Для начала необходима консультация, по сетевым вопросам. В зависимости от ее результатов зависит дальнейшее сотрудничество,а именно разработка сложного проекта (программы клиент-сервер) за хорошую плату. Пока что от вас требуется написать свое резюме сюда, меня интересуют в первую очередь образование,опыт работы,опыт программирования сетевых программ (клиент,сервер,чат для локалки - неважно, главное насколько грамотно реализовано). Большой плюс - опыт работы с *NIX системами. Оплата за консультацию (не больше часа думаю) отдельно, цена назначается вами (лучше впишите сразу в предложение). В личку прошу не писать - не читаю все равно.

17 лет назад
Naoki
Dtwo 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

ossadchy
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
28 отзывов(-4)
17 лет назад
Все ок

Заявки фрилансеров

ossadchy
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
28 отзывов(-4)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Программа для преобразования фотографии в рисунок

    $500

    Требуется разработка функций по преобразованию фотографий в изображения, стилизованные под живопись, такие как рисунок акварелью, маслом, углём, карандашом и т.п. Реализация - Delphi 5-7, требуется исходный код. Оплата - от $30 до $50 за каждый ...

    DelphiSketch
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа эмуляции ОС

    $100

    Нужно написать простенькую программу, эмулирующую некоторые функции ОС. -создание/удаления редактирование файлов -несколько вариантов работы с файлами (прямой, последовательный доступ) - работа с программой с помощью команд (например, вводим слово create file ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание ПО на Java

    Кто владеет Java программированием, нам необходимо разработать программу, доступ через интернет, интранет, возможная интеграция с SAP, Oracle итд.

    Java
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Плагин

    $25

    На стороне лиспа нужна реализация выгрузки данных либо всех объектов (полилинии, прямоугольники.. все свойства, которые относятся к нему) в автокаде, либо отдельного выбранного в файл, Т.е 1 обработчик 1 кнопка : экспорт ...

    AutoCAD
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать программу на С++

    Дано: Должна быть область для рисования линии мышкой на плоскости (любая произвольная изогнутая) . Плоскость состоит из одинаковых равносторонних треугольников (длинна стороны задается пользователем), в каждый треугольник вписываются еще 3 равносторонних треугольника (меньшие треугольники расположены ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Макрос для The Bat

    Необходим специальный макрос (плагин) для почтовой программы The Bat? Выполняющий следущую функцию: при поступлении письма с определенной темой, присваивать уникальный порядковый номер начиная с единицы, и отображать его в теме письма.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание win-приложения по заполнению документов

    $250

    Страховой компании требуется программист для реализации разового проекта с возможностью дальнейших перспектив сотрудничества. Задача: Создать windows-приложение, позволяющее формировать документы определенного вида (заявления,бланки,квитанции) из данных введенных в форму и выводить их на ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Конфигуратор (найти и заменить)

    $25

    Под вин. Можно практически без интерфейса. Задача простая - поиск и замена по определенным условиям данных в указанных текстовых файлах Файлов (шаблоно-типов замен - несколько). Бюджет 25. Остальные детали уточним в процессе. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Н.323 - SIP конвертер на Linux

    $300

    Необходимо конвертировать сигнализацию из H323 в SIP (кодеки конвертировать необязательно). Как пока видится решение: Установить SER для регистрации клиентов и роутинга Установить Asterisk для H.323-SIP конвертации Установить ...

    AsteriskLinux
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад