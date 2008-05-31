Разработка сетевой программы

Здравствуйте товарищи фрилансеры! Требуется грамотный программист (или команда программистов), хорошо знакомый с сетями и всем что с ними связано, умеющий писать софт для работы с ними. Для начала необходима консультация, по сетевым вопросам. В зависимости от ее результатов зависит дальнейшее сотрудничество,а именно разработка сложного проекта (программы клиент-сервер) за хорошую плату. Пока что от вас требуется написать свое резюме сюда, меня интересуют в первую очередь образование,опыт работы,опыт программирования сетевых программ (клиент,сервер,чат для локалки - неважно, главное насколько грамотно реализовано). Большой плюс - опыт работы с *NIX системами. Оплата за консультацию (не больше часа думаю) отдельно, цена назначается вами (лучше впишите сразу в предложение). В личку прошу не писать - не читаю все равно.