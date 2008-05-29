Создание ПО на Java

Требуется разработка функций по преобразованию фотографий в изображения, стилизованные под живопись, такие как рисунок акварелью, маслом, углём, карандашом и т.п. Реализация - Delphi 5-7, требуется исходный код. Оплата - от $30 до $50 за каждый ...