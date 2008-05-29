На стороне лиспа нужна реализация выгрузки данных либо всех объектов (полилинии, прямоугольники.. все свойства, которые относятся к нему) в автокаде, либо отдельного выбранного в файл,

Т.е 1 обработчик 1 кнопка : экспорт с вышеизложенными обработчиками событий по нажатию данной кнопки.

экспорт пусть производят в текстовый export.txt папка Windows

В начале файла сделать заголовок в форме ключа на предмет того, какое действие выполняется(лось) -- экспорт . Форма ключа напр такая :

FileName.txt

exp

имя объекта1 :

свойства1

имя объекта2 :

свойства2

и т.д