Требуется разработка функций по преобразованию фотографий в изображения, стилизованные под живопись, такие как рисунок акварелью, маслом, углём, карандашом и т.п. Реализация - Delphi 5-7, требуется исходный код. Оплата - от $30 до $50 за каждый ...
Плагин
На стороне лиспа нужна реализация выгрузки данных либо всех объектов (полилинии, прямоугольники.. все свойства, которые относятся к нему) в автокаде, либо отдельного выбранного в файл,
Т.е 1 обработчик 1 кнопка : экспорт с вышеизложенными обработчиками событий по нажатию данной кнопки.
экспорт пусть производят в текстовый export.txt папка Windows
В начале файла сделать заголовок в форме ключа на предмет того, какое действие выполняется(лось) -- экспорт . Форма ключа напр такая :
FileName.txt
exp
имя объекта1 :
свойства1
имя объекта2 :
свойства2
и т.д
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