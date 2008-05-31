Программа эмуляции ОС

Нужно написать простенькую программу, эмулирующую некоторые функции ОС.

-создание/удаления редактирование файлов

-несколько вариантов работы с файлами (прямой, последовательный доступ)

- работа с программой с помощью команд (например, вводим слово create file появляется форма создания файла и т.д)

-многопользовательский режим работы

Программа является выполнением курсовой работы. Это не коммерческий проект.

Предпочтительно писать на Delphi. Требования к программе описаны в архиве, тамже есть пример того что нужно

написать. Только нужно сделать программу попроще, там сильно наворочено. Оформление самое простое.

(при запуске будут выскакивать ошибки, не обращать внимания)

От вас стоимость, сроки. Что будет не понятно, пишите объясню.