Программа эмуляции ОС

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок226 просмотров

Нужно написать простенькую программу, эмулирующую некоторые функции ОС.

-создание/удаления редактирование файлов

-несколько вариантов работы с файлами (прямой, последовательный доступ)

- работа с программой с помощью команд (например, вводим слово create file появляется форма создания файла и т.д)

-многопользовательский режим работы

Программа является выполнением курсовой работы. Это не коммерческий проект.

Предпочтительно писать на Delphi. Требования к программе описаны в архиве, тамже есть пример того что нужно

написать. Только нужно сделать программу попроще, там сильно наворочено. Оформление самое простое.

(при запуске будут выскакивать ошибки, не обращать внимания)

От вас стоимость, сроки. Что будет не понятно, пишите объясню.

Delphi
17 лет назад
ElectronicBird
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

MasDen
Игорь 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$90
2 дня

Заявки фрилансеров

MasDen
Игорь 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

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