Требуется разработка функций по преобразованию фотографий в изображения, стилизованные под живопись, такие как рисунок акварелью, маслом, углём, карандашом и т.п. Реализация - Delphi 5-7, требуется исходный код. Оплата - от $30 до $50 за каждый ...
Программа эмуляции ОС
Нужно написать простенькую программу, эмулирующую некоторые функции ОС.
-создание/удаления редактирование файлов
-несколько вариантов работы с файлами (прямой, последовательный доступ)
- работа с программой с помощью команд (например, вводим слово create file появляется форма создания файла и т.д)
-многопользовательский режим работы
Программа является выполнением курсовой работы. Это не коммерческий проект.
Предпочтительно писать на Delphi. Требования к программе описаны в архиве, тамже есть пример того что нужно
написать. Только нужно сделать программу попроще, там сильно наворочено. Оформление самое простое.
(при запуске будут выскакивать ошибки, не обращать внимания)
От вас стоимость, сроки. Что будет не понятно, пишите объясню.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Прикладное ПО9 заявокЗакрыт17 лет назад
Кто владеет Java программированием, нам необходимо разработать программу, доступ через интернет, интранет, возможная интеграция с SAP, Oracle итд.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $25
На стороне лиспа нужна реализация выгрузки данных либо всех объектов (полилинии, прямоугольники.. все свойства, которые относятся к нему) в автокаде, либо отдельного выбранного в файл, Т.е 1 обработчик 1 кнопка : экспорт ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт17 лет назад
Доброе утро Вот есть http://www.mp3-tech.org/programmer/sources/MP3PlayLib.zip! Надо чтобы в итоге был проект на Visual C++ 6, который бы запускался без ошибок!Закрыт17 лет назад
Дано: Должна быть область для рисования линии мышкой на плоскости (любая произвольная изогнутая) . Плоскость состоит из одинаковых равносторонних треугольников (длинна стороны задается пользователем), в каждый треугольник вписываются еще 3 равносторонних треугольника (меньшие треугольники расположены ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходим специальный макрос (плагин) для почтовой программы The Bat? Выполняющий следущую функцию: при поступлении письма с определенной темой, присваивать уникальный порядковый номер начиная с единицы, и отображать его в теме письма.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Страховой компании требуется программист для реализации разового проекта с возможностью дальнейших перспектив сотрудничества. Задача: Создать windows-приложение, позволяющее формировать документы определенного вида (заявления,бланки,квитанции) из данных введенных в форму и выводить их на ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $25
Под вин. Можно практически без интерфейса. Задача простая - поиск и замена по определенным условиям данных в указанных текстовых файлах Файлов (шаблоно-типов замен - несколько). Бюджет 25. Остальные детали уточним в процессе. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $300
Необходимо конвертировать сигнализацию из H323 в SIP (кодеки конвертировать необязательно). Как пока видится решение: Установить SER для регистрации клиентов и роутинга Установить Asterisk для H.323-SIP конвертации Установить ...Закрыт17 лет назад
Запущен Solidworks , открыт чертеж требуеца прога, которая проверит все линии на открытом в данный момент чертеже, найдет кратчайшее расстояние между этими линиями, и если оно меньше 0.8мм, увеличит ...Закрыт17 лет назад