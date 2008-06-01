Разработка П.О. для контент киоска

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт9 заявок418 просмотров

Разработка П.О. для контент киоска по продажам фильмов и музыки

17 лет назад
netocrat
Тимур 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Макрос переноса данных из XLS в Microsoft Project

    $20

    Нужен макрос, который бы переносил из Excel файла только изменённые и добавленные данные(даты) - в существующий файл microsoft project - переписывая в нём эти даты изменёнными значениями . Могу дать образцы файлов: исходного xls ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сайт кроссвордов

    Эксель для добавление новых кроссвордов и сканвордов в приложении www.bestcrosswords.ru Очень удобно то, что нажимаешь на клетку с определением и сразу клетки для вписания слова отображаются желтым ...

    Joomla
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Конвертер из TXT в excel или access

    $50

    Необходимо написать конвертер из текстового файла в таблицу excel или access. Пример исходного файла прилагается. Итоговый файл excel должен соответствовать структуре текстового + дополнительная колонка для основания платежа (который идет отдельной строкой)

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка сетевой программы

    $10000

    Здравствуйте товарищи фрилансеры! Требуется грамотный программист (или команда программистов), хорошо знакомый с сетями и всем что с ними связано, умеющий писать софт для работы с ними. Для начала необходима консультация, по сетевым вопросам. В зависимости ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа эмуляции ОС

    $100

    Нужно написать простенькую программу, эмулирующую некоторые функции ОС. -создание/удаления редактирование файлов -несколько вариантов работы с файлами (прямой, последовательный доступ) - работа с программой с помощью команд (например, вводим слово create file ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание ПО на Java

    Кто владеет Java программированием, нам необходимо разработать программу, доступ через интернет, интранет, возможная интеграция с SAP, Oracle итд.

    Java
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад