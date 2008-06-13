Поймать и обработать данные запущенного приложения

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен7 заявок395 просмотров

Нужно разработать программу желательно на дельфи под windows которая бы ловила в программе данные из окна ои их обрабатывала.

17 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$100
Отличный программист. Не отказывается от работы, если в процессе разработки выясняются сложности реализации. Рекомендую.
Очень понравилось работать с этим человеком. Точно занет чего хочет, оперативно отвечает на все вопросы, не затягивает тестирование, общается предельно корректно, своевременно оплачивает работу.

Заявки фрилансеров

Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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