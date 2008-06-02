Разложение RAW массива выборок на спектр.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка184 просмотра

Нужно разложить массив RAW выборок типа "double" на спектр. Подробности при личной переписке...

17 лет назад
m31
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

niXman
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
6 отзывов(-3)
17 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было приятно вновь сотрудничать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

niXman
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
6 отзывов(-3)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт кроссвордов

    Эксель для добавление новых кроссвордов и сканвордов в приложении www.bestcrosswords.ru Очень удобно то, что нажимаешь на клетку с определением и сразу клетки для вписания слова отображаются желтым ...

    Joomla
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Конвертер из TXT в excel или access

    $50

    Необходимо написать конвертер из текстового файла в таблицу excel или access. Пример исходного файла прилагается. Итоговый файл excel должен соответствовать структуре текстового + дополнительная колонка для основания платежа (который идет отдельной строкой)

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка сетевой программы

    $10000

    Здравствуйте товарищи фрилансеры! Требуется грамотный программист (или команда программистов), хорошо знакомый с сетями и всем что с ними связано, умеющий писать софт для работы с ними. Для начала необходима консультация, по сетевым вопросам. В зависимости ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа эмуляции ОС

    $100

    Нужно написать простенькую программу, эмулирующую некоторые функции ОС. -создание/удаления редактирование файлов -несколько вариантов работы с файлами (прямой, последовательный доступ) - работа с программой с помощью команд (например, вводим слово create file ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание ПО на Java

    Кто владеет Java программированием, нам необходимо разработать программу, доступ через интернет, интранет, возможная интеграция с SAP, Oracle итд.

    Java
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Плагин

    $25

    На стороне лиспа нужна реализация выгрузки данных либо всех объектов (полилинии, прямоугольники.. все свойства, которые относятся к нему) в автокаде, либо отдельного выбранного в файл, Т.е 1 обработчик 1 кнопка : экспорт ...

    AutoCAD
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад