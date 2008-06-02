Эксель для добавление новых кроссвордов и сканвордов в приложении www.bestcrosswords.ru Очень удобно то, что нажимаешь на клетку с определением и сразу клетки для вписания слова отображаются желтым ...
Разложение RAW массива выборок на спектр.
Нужно разложить массив RAW выборок типа "double" на спектр. Подробности при личной переписке...
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