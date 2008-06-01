Отпарсить HTML в массив

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок352 просмотра

Требуется реализовать требования в прикрепленном файле. Язык - Delphi 7

DelphiHTML
17 лет назад
alexey_k_v
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

progam_developer
Анатольевич 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-2)
17 лет назад
$65
1 день
Взялся за проект. Писал, что вечером уже будет... Особо не горело. Прошла неделя - никакого результата, в аське постоянно отключен. Вот сегодня появился и молчит. Написал - вообще отключился. Может и есть на то причины, но на протяжении недели можно было хотя бы признаки жизни подать, когда пишешь, что сегодня к вечеру будет готово! Самое обидное, что потратил время.
LTRay
30 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад
$20
3 дня

Заявки фрилансеров

progam_developer
Анатольевич 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-2)
17 лет назад
LTRay
30 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад

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