Отпарсить HTML в массив

Взялся за проект. Писал, что вечером уже будет... Особо не горело. Прошла неделя - никакого результата, в аське постоянно отключен. Вот сегодня появился и молчит. Написал - вообще отключился. Может и есть на то причины, но на протяжении недели можно было хотя бы признаки жизни подать, когда пишешь, что сегодня к вечеру будет готово! Самое обидное, что потратил время.