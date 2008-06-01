Сайт кроссвордов
Эксель для добавление новых кроссвордов и сканвордов в приложении
Очень удобно то,
что нажимаешь на клетку с определением и сразу клетки для вписания слова
отображаются желтым цветом, вписываешь букву и мигающий курсор перемещается
вправо или вниз (смотря куда расположена стрелка). То есть вписываешь слово
без помощи мыши.Если нажать на пустую клетку, то пожелтеет строка, а если тебе
надо следующую букву написать внизу, то опять можно без мыши: стрелкой влево до
написанной буквы, и стрелкой вниз, тогда пожелтеет столбец.Там же есть "Ответ".
Нажимаешь, и в новом окне появляется ответ на сканворд.
Страничка "Новые кроссворды". То же самое, и так же нажимаешь на вопрос снизу
и желтеет строчка или столбец. Удобно!
сайт поставлен на джумлу нужно доработать ее + сделать 7 видов кроссвордов
ВСЕ ТЗ.
1) верхнее меню
первый пункт должен замещаться картинкой полностью, название пункта должно в альте картинке.
2) топ лучших и свеженькое – настроить вывод как в макете.
3) Кроссворды – в выдаче (кратком описании) должно выводитбься кол-во, поля размер сетки по горизонтали и вертикали должны задаваться параметрами – длинна, ширина и высота товара должны выводиться в кратком и полном описании.
4) Сами кроссворды – 7 разных видов
5) Переработать модуль вывода кратких новостей чтобы он не сжирал форматирование.
6) Модуль форума вывод на главной – убрать Аякс
7) Вирт клавиатура в заполнении кроссвордов.
Интересуют сроки и стоимость.
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