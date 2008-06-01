Сайт кроссвордов

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Закрыт5 заявок274 просмотра

Эксель для добавление новых кроссвордов и сканвордов в приложении

www.bestcrosswords.ru

Очень удобно то,

что нажимаешь на клетку с определением и сразу клетки для вписания слова

отображаются желтым цветом, вписываешь букву и мигающий курсор перемещается

вправо или вниз (смотря куда расположена стрелка). То есть вписываешь слово

без помощи мыши.Если нажать на пустую клетку, то пожелтеет строка, а если тебе

надо следующую букву написать внизу, то опять можно без мыши: стрелкой влево до

написанной буквы, и стрелкой вниз, тогда пожелтеет столбец.Там же есть "Ответ".

Нажимаешь, и в новом окне появляется ответ на сканворд.

Страничка "Новые кроссворды". То же самое, и так же нажимаешь на вопрос снизу

и желтеет строчка или столбец. Удобно!

сайт поставлен на джумлу нужно доработать ее + сделать 7 видов кроссвордов

ВСЕ ТЗ.

1) верхнее меню

первый пункт должен замещаться картинкой полностью, название пункта должно в альте картинке.

2) топ лучших и свеженькое – настроить вывод как в макете.

3) Кроссворды – в выдаче (кратком описании) должно выводитбься кол-во, поля размер сетки по горизонтали и вертикали должны задаваться параметрами – длинна, ширина и высота товара должны выводиться в кратком и полном описании.

4) Сами кроссворды – 7 разных видов

5) Переработать модуль вывода кратких новостей чтобы он не сжирал форматирование.

6) Модуль форума вывод на главной – убрать Аякс

7) Вирт клавиатура в заполнении кроссвордов.

Интересуют сроки и стоимость.

Joomla
17 лет назад
click
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rentgen
41 год
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад
$800
12 дней

Заявки фрилансеров

rentgen
41 год
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад

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