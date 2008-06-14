Макрос переноса данных из XLS в Microsoft Project

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки278 просмотров

Нужен макрос, который бы переносил из Excel файла только изменённые и добавленные данные(даты) - в существующий файл microsoft project - переписывая в нём эти даты изменёнными значениями . Могу дать образцы файлов: исходного xls и результирующего mpp.

ICQ: 491251905

[email protected]

17 лет назад
alex_igar
Laguta Alexei 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

prestigo
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$20
3 дня
Сергей, спасибо Вам за качественную и быстро сделанную работу.

Заявки фрилансеров

prestigo
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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