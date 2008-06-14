Нужно разложить массив RAW выборок типа "double" на спектр. Подробности при личной переписке...
Макрос переноса данных из XLS в Microsoft Project
Нужен макрос, который бы переносил из Excel файла только изменённые и добавленные данные(даты) - в существующий файл microsoft project - переписывая в нём эти даты изменёнными значениями . Могу дать образцы файлов: исходного xls и результирующего mpp.
ICQ: 491251905
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