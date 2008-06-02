Создать систему управления заказами на 1С

Необходимо создать (сконфигурировать) систему управления заказами на 1С для интернет-магазин розничной торговли.

Система управления контентом + сам интернет сайт уже есть.

Вкратце: система управления заказами "подбирает" заказы с сайта из спец. папки в формате xml и далее позволяет менеджеру работать с ними посредством своего интерфейса. Необходима будет синхронизация с каталогом сайта, вывод необходимых отчетов и форм документов.

Более подробную информацию скину в почту всем интересующимся данным проектом.

Оплата по договоренности.