Нужен консультант и исполнитель для проектов: 1. Java/J2EE application на базе платформы Facebook, Facebook API 2. .NET desktop application, WPF приватный проект для Вадима Тимофеева (tvv)
Создать систему управления заказами на 1С
Необходимо создать (сконфигурировать) систему управления заказами на 1С для интернет-магазин розничной торговли.
Система управления контентом + сам интернет сайт уже есть.
Вкратце: система управления заказами "подбирает" заказы с сайта из спец. папки в формате xml и далее позволяет менеджеру работать с ними посредством своего интерфейса. Необходима будет синхронизация с каталогом сайта, вывод необходимых отчетов и форм документов.
Более подробную информацию скину в почту всем интересующимся данным проектом.
Оплата по договоренности.
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