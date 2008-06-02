5 программ на С++. Срочно!

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$20
  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок244 просмотра

См. вложение. Надо сделать прямо сейчас.

Можно частями, по отдельным задачам.

Есть аналогичное задание для другого варианта, сделанное в 2005 студии.

Указывайте цену.

PS Для справки: "Диагональ с юго-запада на северо-восток часто называется побочная диагональ."

17 лет назад
Cave
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
30 отзывов

Выбранный исполнитель

vetrov_leonid
Леонид 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$16
1 день

Заявки фрилансеров

vetrov_leonid
Леонид 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад