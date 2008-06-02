Необходимо создать (сконфигурировать) систему управления заказами на 1С для интернет-магазин розничной торговли. Система управления контентом + сам интернет сайт уже есть. Вкратце: система управления заказами "подбирает" заказы с сайта ...
5 программ на С++. Срочно!
См. вложение. Надо сделать прямо сейчас.
Можно частями, по отдельным задачам.
Есть аналогичное задание для другого варианта, сделанное в 2005 студии.
Указывайте цену.
PS Для справки: "Диагональ с юго-запада на северо-восток часто называется побочная диагональ."
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