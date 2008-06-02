Программа на Delphi (с исходниками)

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Нужна программа, которая делает синхронизацию времени 2-х серверов по следующему алгоритму.

Берется (указывается) базовый сервер. У него берется его серверное время. И это время должно передаться и установиться на другом сервере с определенной периодичностью.

P.s. Указывайте, плиз цены и сроки, для сокращения времени на обсуждение.

Delphi
17 лет назад
Briko
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров