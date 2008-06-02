Решение 3D задач расчета полей в FEMLAB

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Закрыт2 заявки151 просмотр

Решение 3D задач расчета квазистационарных электромагнитных полей в FEMLAB

17 лет назад
e573
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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