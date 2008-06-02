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Решение 3D задач расчета полей в FEMLAB
Решение 3D задач расчета квазистационарных электромагнитных полей в FEMLAB
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