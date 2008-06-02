Срочно необходима простенькая программка

1. При загрузке Windows проверяет есть ли заданная папка на диске С:

2. Если папка есть то удаляет ее

3. Проверяет связь с заданным сервером и наличие заданного файла (запароленый rar или zip) на нем,

если связи и файла нет, выводит сообщение "Нет связи с сервером" и завершает выполнение,

если связь и файл есть, выводит запрос о вводе заданного пароля (хранить в зашифрованном виде).

4. Если пароль верный скачивает заданный файл с заданного сервера и распаковывает его

в заданную папку на диске С:

5. Должна постоянно быть запущенной и проверять соединение с заданным сервером в случае разрыва связи должна удалять заданную папку

Программа должна запускаться сервисом, желательно чтобы не была видна в списке процессов.

Писать нужно на .NET, язык любой.