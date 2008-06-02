Есть табличка в базе данных, и приложение в Делфи по ведению данных в этой таблице, необходимо сделать отчет на основании табличных данных, в удобной и симпотичной форме.
Срочно необходима простенькая программка
1. При загрузке Windows проверяет есть ли заданная папка на диске С:
2. Если папка есть то удаляет ее
3. Проверяет связь с заданным сервером и наличие заданного файла (запароленый rar или zip) на нем,
если связи и файла нет, выводит сообщение "Нет связи с сервером" и завершает выполнение,
если связь и файл есть, выводит запрос о вводе заданного пароля (хранить в зашифрованном виде).
4. Если пароль верный скачивает заданный файл с заданного сервера и распаковывает его
в заданную папку на диске С:
5. Должна постоянно быть запущенной и проверять соединение с заданным сервером в случае разрыва связи должна удалять заданную папку
Программа должна запускаться сервисом, желательно чтобы не была видна в списке процессов.
Писать нужно на .NET, язык любой.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
Срочно нужно разработать ПО на ассемблере под контроллер MSP430 подробнее при выборе исполнителяЗавершен17 лет назад
Решение 3D задач расчета квазистационарных электромагнитных полей в FEMLABПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен модуль ИС управления издержками обращения торгового предприятия. Предприятие специализируется на оптово-розничной реализации ГСМ. Должна быть разработана структура базы данных (примерная уже есть) и на ее основе модуль, обеспечивающий планирование, учет и план-фактный анализ (то ...Закрыт17 лет назад
Требуется выполнить 2 небольших проекта по 1с работы на час писать на [email protected]Прикладное ПО7 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна программа, которая делает синхронизацию времени 2-х серверов по следующему алгоритму. Берется (указывается) базовый сервер. У него берется его серверное время. И это время должно передаться и установиться на другом сервере с определенной ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
См. вложение. Надо сделать прямо сейчас. Можно частями, по отдельным задачам. Есть аналогичное задание для другого варианта, сделанное в 2005 студии. Указывайте цену. ...Закрыт17 лет назад
Необходимо создать (сконфигурировать) систему управления заказами на 1С для интернет-магазин розничной торговли. Система управления контентом + сам интернет сайт уже есть. Вкратце: система управления заказами "подбирает" заказы с сайта ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен консультант и исполнитель для проектов: 1. Java/J2EE application на базе платформы Facebook, Facebook API 2. .NET desktop application, WPF приватный проект для Вадима Тимофеева (tvv)Завершен17 лет назад
Разработка П.О. для контент киоска по продажам фильмов и музыкиПрикладное ПО9 заявокЗакрыт17 лет назад