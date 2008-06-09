Сделать отчет в Delphi

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен19 заявок342 просмотра

Есть табличка в базе данных, и приложение в Делфи по ведению данных в этой таблице, необходимо сделать отчет на основании табличных данных, в удобной и симпотичной форме.

Delphi
17 лет назад
AntonW
Антон 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ilia_andrey
Андрей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Задача была поставлена четко и ясно. Пояснять выполненную программу не пришлось. Расчет произведен вовремя. Приятно работать с таким ответственным заказчиком

Заявки фрилансеров

ilia_andrey
Андрей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад