1) верхнее меню первый пункт должен замещаться картинкой полностью, название пункта должно в альте картинке. 2) топ лучших и свеженькое – настроить вывод как в макете. 3) В выдаче (кратком описании) должно ...
Обработчик файлов, Delphi
Нужно мониторить заданную папку на появление новых файлов, обрабатывать их специальным образом, и складывать в другую папку.
Для обрабоки файлов нужно знать регулярные выражения и уметь их использовать в Делфи (http://www.regexpstudio.com/RU/TRegExpr/TRegExpr.html).
Все подробности в приложенном файле.
Если есть вопросы, пожалуйста, сначала прочитайте внимательно приложенный файл, а затем пишите на почту или ЛС.
Если вопросов нет, то пишите сроки и цену. Пожалуйста, пишите реалистичные сроки. Т.е. умножайте сразу на два. И мне нужно будет посмотреть на пример вашего кода, прежде чем отдавать задание.
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