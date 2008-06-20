Обработчик файлов, Delphi

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Завершен15 заявок566 просмотров

Нужно мониторить заданную папку на появление новых файлов, обрабатывать их специальным образом, и складывать в другую папку.

Для обрабоки файлов нужно знать регулярные выражения и уметь их использовать в Делфи (http://www.regexpstudio.com/RU/TRegExpr/TRegExpr.html).

Все подробности в приложенном файле.

Если есть вопросы, пожалуйста, сначала прочитайте внимательно приложенный файл, а затем пишите на почту или ЛС.

Если вопросов нет, то пишите сроки и цену. Пожалуйста, пишите реалистичные сроки. Т.е. умножайте сразу на два. И мне нужно будет посмотреть на пример вашего кода, прежде чем отдавать задание.

Delphi
17 лет назад
Fedor_C
Фёдор 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rvi-27
46 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$70
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень грамотный заказчик, умеющий четко поставить задачу и составить ТЗ. Оплата произведена вовремя с небольшой премией. Было очень приятно работать с профессионалом.

Заявки фрилансеров

rvi-27
46 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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