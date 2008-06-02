Помощь в джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка145 просмотров

1) верхнее меню

первый пункт должен замещаться картинкой полностью, название пункта должно в альте картинке.

2) топ лучших и свеженькое – настроить вывод как в макете.

3) В выдаче (кратком описании) должно выводитбься кол-во, поля размер сетки по горизонтали и вертикали должны задаваться параметрами – длинна, ширина и высота товара должны выводиться в кратком и полном описании.

5) Переработать модуль вывода кратких новостей чтобы он не сжирал форматирование.

6) Модуль форума вывод на главной – убрать Аякс

+ еще дальнейшее сотрудничество сразу же по др проекту на джумле тоже надо правки.

хотелось бы найти человека который разбирается в джумле.

Joomla
17 лет назад
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Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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