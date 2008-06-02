1. При загрузке Windows проверяет есть ли заданная папка на диске С: 2. Если папка есть то удаляет ее 3. Проверяет связь с заданным сервером и наличие заданного файла (запароленый rar или zip) ...
Помощь в джумле
1) верхнее меню
первый пункт должен замещаться картинкой полностью, название пункта должно в альте картинке.
2) топ лучших и свеженькое – настроить вывод как в макете.
3) В выдаче (кратком описании) должно выводитбься кол-во, поля размер сетки по горизонтали и вертикали должны задаваться параметрами – длинна, ширина и высота товара должны выводиться в кратком и полном описании.
5) Переработать модуль вывода кратких новостей чтобы он не сжирал форматирование.
6) Модуль форума вывод на главной – убрать Аякс
+ еще дальнейшее сотрудничество сразу же по др проекту на джумле тоже надо правки.
хотелось бы найти человека который разбирается в джумле.
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