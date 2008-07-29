Система формирования выборок из существующих БД

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен15 заявок458 просмотров

Система должна обеспечить корректную выборку данных из существующих БД (MS SQL2000), и обеспечить необходимый сервис по хранению и обмену полученной информации.

От Вас жду предложений по срокам и $

17 лет назад
s_p
66 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

kvs2
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
Качественная работа!!! Это наш первый, но надеюсь не последний проект. Отличный интерфейс, грамотно разработанная база данных. И при этом строго выдерживает сроки.

Заявки фрилансеров

kvs2
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
17 лет назад

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