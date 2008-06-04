Программка под ВИН, задача которой сводится к забору по фтп с сервера заданного файла и размещение его в заданной директории. Должна быть "умной", а именно - определять ошибки (неполностью закачанном) файла, даты обновления и т.д. Поддержка отправки результата обновления на мыло и т.д.

нужна именно под задачу разработка - что бы поддерживалось много файлов-директорий (по файлу задач), автоматическая работа, а так же еще ряд мелких нюансов...