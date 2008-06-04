Требуется программист для доработки программы управления торговлей в Москве. Возможна дальнейшая поддержка базы данных. Программа работает уже 3 года. Написана в среде Delphi 7‚ под Mysql 5‚ компаненты визуализации Ehlib и ThemeEngine. ...
SIP Proxy
Господа, есть ли у кого опыт написания таких вещей?
Есть ли наработки? На каком языке реализация и под какую версию SIP?
Жду предложений, в том числе и по цене.
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