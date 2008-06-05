We're looking for a developer being able to create a plug-in for Adobe InDesign which would allow us to export some data out of it into the Encode's system. The project is well defined and ...
Математическое программирование функций
Требуется программист матлаб на разовую удаленную работу. . ICQ 348145114. Бюджет обсуждается.
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