Господа, есть ли у кого опыт написания таких вещей? Есть ли наработки? На каком языке реализация и под какую версию SIP? Жду предложений, в том числе и по цене.
Plug-in for Adobe InDesign
We're looking for a developer being able to create a plug-in for Adobe InDesign which would allow us to export some data out of it into the Encode's system. The project is well defined and seems to be of not the very big size.
Required skills:
- experience in programming with the Adobe APIs, ability to develop maintainable code of an InDesign Plug-In to be used on Mac Os X
Remote work!
If you are interested in such possibility, contact us.
ICQ 343979915
Linkedin: http://www.linkedin.com/pub/7/458/609
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется программист для доработки программы управления торговлей в Москве. Возможна дальнейшая поддержка базы данных. Программа работает уже 3 года. Написана в среде Delphi 7‚ под Mysql 5‚ компаненты визуализации Ehlib и ThemeEngine. ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт17 лет назад
Система должна обеспечить корректную выборку данных из существующих БД (MS SQL2000), и обеспечить необходимый сервис по хранению и обмену полученной информации. От Вас жду предложений по срокам и $Завершен17 лет назад
Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов. Язык - Delphi. Должна быть сама программа + база данных. Есть примерная схема и формулы. Срок - до 08.06.08!!!Завершен17 лет назад
- $15
Программка под ВИН, задача которой сводится к забору по фтп с сервера заданного файла и размещение его в заданной директории. Должна быть "умной", а именно - определять ошибки (неполностью закачанном) файла, даты обновления и т.д. ...Закрыт17 лет назад
- $100
Необходимо написать DB компонент для просмотра списка картинок. Картинки берутся из файлов путь, к которым указан в БД. По внешнему виду напоминает галерею картинок в Windows Vista. Среда написания Delphi.Закрыт17 лет назад
- $50
Необходимо написать надстройку к 1С предприятие для отправки запроса на сайт вида : http://site.ru/parser.php?tel= где Надстройка должна отправлять запрос автоматически при поступлении ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно мониторить заданную папку на появление новых файлов, обрабатывать их специальным образом, и складывать в другую папку. Для обрабоки файлов нужно знать регулярные выражения и уметь их использовать в Делфи (http://www.regexpstudio.com/RU/TRegExpr/TRegExpr.html). Все подробности ...Завершен17 лет назад
1) верхнее меню первый пункт должен замещаться картинкой полностью, название пункта должно в альте картинке. 2) топ лучших и свеженькое – настроить вывод как в макете. 3) В выдаче (кратком описании) должно ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
1. При загрузке Windows проверяет есть ли заданная папка на диске С: 2. Если папка есть то удаляет ее 3. Проверяет связь с заданным сервером и наличие заданного файла (запароленый rar или zip) ...Закрыт17 лет назад