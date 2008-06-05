Plug-in for Adobe InDesign

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Закрыт1 заявка185 просмотров

We're looking for a developer being able to create a plug-in for Adobe InDesign which would allow us to export some data out of it into the Encode's system. The project is well defined and seems to be of not the very big size.

Required skills:

- experience in programming with the Adobe APIs, ability to develop maintainable code of an InDesign Plug-In to be used on Mac Os X

Remote work!

If you are interested in such possibility, contact us.

[email protected]

ICQ 343979915

Linkedin: http://www.linkedin.com/pub/7/458/609

17 лет назад
prodata
43 года
18 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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