Разработать программу которая блокирует систему. желательно в Делфи. оплата WM а если точнее то защищает информацию. Программа для защиты информации. +исходники от нее
Покер, преферанс
Доброго времени суток.
Необходима реализация многопользовательского онлайн покера (техаский холдем). Клиен желателен на джаве. Красивая графика (дизайн уже есть), имееться ввиду графика без тормозов, поддержка многих пользователей сервером одновременно, стабильная работа системы - основные требования к системе.
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