Покер, преферанс

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок303 просмотра

Доброго времени суток.

Необходима реализация многопользовательского онлайн покера (техаский холдем). Клиен желателен на джаве. Красивая графика (дизайн уже есть), имееться ввиду графика без тормозов, поддержка многих пользователей сервером одновременно, стабильная работа системы - основные требования к системе.

Java
17 лет назад
nonename
125 лет
18 лет в сервисе
Была
17 лет назад

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