Система контроля успеваемости и тестирования

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен13 заявок423 просмотра

Нужно в короткие сроки (1 неделя) сделать "Систему контроля успеваемости и тестирования"

В общих чертах:

1) при входе в системы доступ должен быть разграничен "статусами" студента и "преподавателя".

Преподаватель назначает тесты и выкладывает справочный материал

Студент проходит тестирование и скачивает стправочную информацию

2) при авторизации студент вводит свои анкетные данные (ФИО и учебная группа).

Студенту предоставляется:

- возможность прохождения тестов

- доступ к справочным материалам (методической литературе)

- просмотр результатов тестирования, т.е. ТОЛЬКО свои результаты тестирования

Преподавателю предоставляется:

- просмотр оценок студентов

- доступ и добавление методической литературы

- добавление тестов

Язык программирования Delphi (желательно без сторонних компонентов)

срок 1 неделя

ICQ: 380945346

Delphi
17 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

merem
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$60
7 дней
Все сделал просто отлично. Очень доволен работой. РЕКОМЕНДУЮ. Огромное спасибо. Буду и дальше сотрудничать
Отличный заказчик. Не первый раз с ним сотрудничаю. Это уже многое значит. Держит слово. Огромное спасибо. Буду и дальше сотрудничать. РЕКОМЕНДУЮ.

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merem
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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