Система контроля успеваемости и тестирования

Нужно в короткие сроки (1 неделя) сделать "Систему контроля успеваемости и тестирования"

В общих чертах:

1) при входе в системы доступ должен быть разграничен "статусами" студента и "преподавателя".

Преподаватель назначает тесты и выкладывает справочный материал

Студент проходит тестирование и скачивает стправочную информацию

2) при авторизации студент вводит свои анкетные данные (ФИО и учебная группа).

Студенту предоставляется:

- возможность прохождения тестов

- доступ к справочным материалам (методической литературе)

- просмотр результатов тестирования, т.е. ТОЛЬКО свои результаты тестирования

Преподавателю предоставляется:

- просмотр оценок студентов

- доступ и добавление методической литературы

- добавление тестов

Язык программирования Delphi (желательно без сторонних компонентов)

срок 1 неделя

ICQ: 380945346