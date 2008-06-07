Требуется доделать программу

К сожалению, вынужден написать этот отзыв. Сначала мне нравилось работать с Ильей, все шло до тех пор, пока Илья не начал наглеть, кроме работы с БД он меня просил написать совсем другое чего не было написано в описании проекта. Может человеку за 1000 рублей 1C написать ? :) "блокнот сначала хотябы напиши" напишу, не боись, ты даже "application.terminate;" не знаешь....)))