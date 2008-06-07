Требуется доделать программу

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки191 просмотр

Немного корявая постановка задачи, но смысл думаю понятен: Имеется готовая форма в Delphi, требуется доделать её через бд PARADOX, чтобы программа работала. Программа простая, бюджет 1000 р, оплата через вебмани, либо через систему contact. Обращаться в аську 472790593

Delphi
17 лет назад
W1N
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

1htStudio
Вячеслав 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
42 отзыва(-5)
17 лет назад
$45
Очень разочарован в сотрудничестве. Оплатил ему первые 50% процентов после того как он показал мне скриншоты формы, другие 50% после того как он предоставил мне видеоролик что работает меню. После этого он высылает мне программу, вернее программой это назвать сложно, форма - вот подходящее название, и говорит что работа завершена. Действительно, форма напоминала программу тем, что там были кнопки, флажки и другие компоненты какие присуще программе, однако она не работал. Данные в ней не сохранялись, куда всё пропадало, был какой-то «кипеш». На мою просьбу доделать программу он отвечал что-то вроде этого: я не знаю почему не работает. Затем он всё время ссылался на какого-то человека который якобы должен ему объяснить как это реализовать тк он сам не может. Для подтверждения своих слов привожу цитатут из наших с ним разговоров: ----------- 1nt (Программист) (00:15:12 11/06/2008) я задал вопрос одному программисту почему не вставляется накладная. вот жду ответа, у самого бошка не варит :) Ilya (16:00:04 11/06/2008) прив. ну что там с прогой? 1nt (Программист) (16:00:07 11/06/2008) привет 1nt (Программист) (16:00:24 11/06/2008) жду ответа от дяди одного ------------ Ждал я этого дня 2-3. Каждый день спрашивал сделал ли он или нет – ответ был один: «Жду ответа». Затем сей человек начал скрываться и его не было еще дня 3 в сети. Затем он всётаки вышел на связь и сказал что не будет ничего доделывать и деньги возвращать тоже тк он работал (в его понимании сделать форму - это работа). Ссылался на то что программа реализована на парадоксе. Не спорю, парадокс подключён но программа не работает, а у меня в задании было чётко написано – сделать так, чтобы программа работала. Вот такой вот машенник он :) Также хочу обратить внимание всех кто читает мой отзыв на слова других программистов которые смотрели код программы, и окончательно поставить в точку на том, что этот «псевдо-программист» в Делфи нефига не разбирается. Вот что сказал другой программист который посмотрел код «программы-формы»: - БД неимеет возможности создавать сущности один ко многим, следовательно нет возможности одному клиенту привязывать многих работников и прочих параметров тем способом, какой предполагает использование связей БД. - печать накладных не реализована - поиск по дате есть, но дата не вводится - когда выбираются параметры на форме оформления при помощи кнопки, то там все кнопки просто скопированы с одной вместе с их событием из-за чего выбирая запчасть ничего не добавлялось, так как приложения пыталось сделать выбор из формы выбора работника и т.п. - не было реализовано удаление неверно выбранного параметра при оформлении накладных ============================= В ответ на коммент: неужели до тебя не доходит даже то, что ты не сделал даже того что было описано сразу в описании а именно БД на парадоксе - она не работает, вот подтверждение моих слов что у тебя там за "хрень" (извеняюсь за выражение) а не программа, посмотри - http://webfile.ru/2031875. О чём может ещё идти речь с тобой если ты за ету "хрень" (смотри скришот) взял 1000 р? p.s С другом ты сам разбирайся, я не собираюсь за кого-то спасибо говорить.
К сожалению, вынужден написать этот отзыв. Сначала мне нравилось работать с Ильей, все шло до тех пор, пока Илья не начал наглеть, кроме работы с БД он меня просил написать совсем другое чего не было написано в описании проекта. Может человеку за 1000 рублей 1C написать ? :) "блокнот сначала хотябы напиши" напишу, не боись, ты даже "application.terminate;" не знаешь....)))

Заявки фрилансеров

1htStudio
Вячеслав 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
42 отзыва(-5)
17 лет назад

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