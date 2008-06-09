Программа для поиска повторных слов в тексте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен18 заявок397 просмотров

Нужна программа, которая найдет повторные слова в тексте и выделит их другим цветом, шрифтом...неважно как. главное выделит. Сразу оговорюсь, изначально есть только текст.

17 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

UDSnake
Тимур 
32 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший работодатель! Очень приятно работать. Оплата вовремя
Coworking
Павел 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-3)
17 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Получил оплату через вебмани в течении часа. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

UDSnake
Тимур 
32 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
Coworking
Павел 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-3)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать прогу "Ping"

    Есть IP адрес и есть порт. Это адресс включается только ровно 18 часов - 03 минтуны и разные секунды. Вот мне нужно узнать точно секунд включения. Нужна прога который будет коннектится в указанный ИП(в ...

    Прикладное ПО26 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Транспортная задача - Визуал СИ, Ява или Делфи

    $60

    Задание: есть файл .xls с фрагментом транспортной сети - названия улиц с координатами соответствующих дуг. Необходимо построить граф сети и: 1. Проложить оптимальный маршрут, задав начало и конец пути 2. В случае блокировки ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Система контроля успеваемости и тестирования

    $60

    Нужно в короткие сроки (1 неделя) сделать "Систему контроля успеваемости и тестирования" В общих чертах: 1) при входе в системы доступ должен быть разграничен "статусами" студента и "преподавателя". Преподаватель ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется доделать программу

    $45

    Немного корявая постановка задачи, но смысл думаю понятен: Имеется готовая форма в Delphi, требуется доделать её через бд PARADOX, чтобы программа работала. Программа простая, бюджет 1000 р, оплата через вебмани, либо через систему contact. Обращаться ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка 1С Предприятие 8

    Требуется добавить в стандартную конфигурацию 1С Предприяти 8 следующие изменения: 1.Договор с клиентами(2 типа) определенного вида 2. Договор с сотрудниками определенного вида 3. Добавить поле номер аси в реквизиты физических лиц ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка кода на Delphi (Winsock)

    Основная задача - доработать класс проверки почты по протоколу РОР3 так, чтобы он работал через прокси. Все написано с помощью winsock, осталось только добавить поддержку прокси. От Вас цена и ...

    Delphi
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Автоматизация работы в AutoCAD

    Требуется автоматизация работы в AutoCAD. Первый этап работы – автоматизация в 2D, последующее развитие – 3D. Есть готовое ТЗ. Стоимость работ определяется программистом самостоятельно, на основе объемов работ. Срок первого этапа, предположительно, 2-3 месяца плотной ...

    AutoCADVBA
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Plug-in for Adobe InDesign

    We're looking for a developer being able to create a plug-in for Adobe InDesign which would allow us to export some data out of it into the Encode's system. The project is well defined and ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад