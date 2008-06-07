Задание: есть файл .xls с фрагментом транспортной сети - названия улиц с координатами соответствующих дуг. Необходимо построить граф сети и: 1. Проложить оптимальный маршрут, задав начало и конец пути 2. В случае блокировки ...
Написать прогу "Ping"
Есть IP адрес и есть порт. Это адресс включается только ровно 18 часов - 03 минтуны и разные секунды. Вот мне нужно узнать точно секунд включения.
Нужна прога который будет коннектится в указанный ИП(в интерфейсе) и порт в одну секунду 3 раза. И без остановки пока не будет удачный коннект. После удачного коннекта выводится окошка с точным временем коннекта(час.мин.сек.доля сек.).
Важно сделать горячие клавиш для остановки коннекта!
Вся прога чтобы была только одна exe файл и чтобы не использовал не какие модули и тд тп.
Язык написание проги без разницы. Самый главный чтобы без отказа работала.
Жду от вас цен и сроки!
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