Написать прогу "Ping"

Есть IP адрес и есть порт. Это адресс включается только ровно 18 часов - 03 минтуны и разные секунды. Вот мне нужно узнать точно секунд включения.

Нужна прога который будет коннектится в указанный ИП(в интерфейсе) и порт в одну секунду 3 раза. И без остановки пока не будет удачный коннект. После удачного коннекта выводится окошка с точным временем коннекта(час.мин.сек.доля сек.).

Важно сделать горячие клавиш для остановки коннекта!

Вся прога чтобы была только одна exe файл и чтобы не использовал не какие модули и тд тп.

Язык написание проги без разницы. Самый главный чтобы без отказа работала.

Жду от вас цен и сроки!