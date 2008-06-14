Транспортная задача - Визуал СИ, Ява или Делфи

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки288 просмотров

Задание: есть файл .xls с фрагментом транспортной сети - названия улиц с координатами соответствующих дуг. Необходимо построить граф сети и:

1. Проложить оптимальный маршрут, задав начало и конец пути

2. В случае блокировки одной из точек маршрута (а-ля пробка) нарисовать маршрут в обход.

То есть максимально облегченная система навигации.

срок - 12 июня

Язык программирования: Визуал СИ, Ява или Делфи

ICQ: 380945346

Delphi
17 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

volkovtech
Виталий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$60
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Требования были поставлены четко. Оплата выполнена вовремя. Приятно было сотрудничать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

volkovtech
Виталий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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