Нужно в короткие сроки (1 неделя) сделать "Систему контроля успеваемости и тестирования" В общих чертах: 1) при входе в системы доступ должен быть разграничен "статусами" студента и "преподавателя". Преподаватель ...
Транспортная задача - Визуал СИ, Ява или Делфи
Задание: есть файл .xls с фрагментом транспортной сети - названия улиц с координатами соответствующих дуг. Необходимо построить граф сети и:
1. Проложить оптимальный маршрут, задав начало и конец пути
2. В случае блокировки одной из точек маршрута (а-ля пробка) нарисовать маршрут в обход.
То есть максимально облегченная система навигации.
срок - 12 июня
Язык программирования: Визуал СИ, Ява или Делфи
ICQ: 380945346
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $60Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $45
Немного корявая постановка задачи, но смысл думаю понятен: Имеется готовая форма в Delphi, требуется доделать её через бд PARADOX, чтобы программа работала. Программа простая, бюджет 1000 р, оплата через вебмани, либо через систему contact. Обращаться ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Требуется добавить в стандартную конфигурацию 1С Предприяти 8 следующие изменения: 1.Договор с клиентами(2 типа) определенного вида 2. Договор с сотрудниками определенного вида 3. Добавить поле номер аси в реквизиты физических лиц ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
На CRYSTAL REPORTЗакрыт17 лет назад
Основная задача - доработать класс проверки почты по протоколу РОР3 так, чтобы он работал через прокси. Все написано с помощью winsock, осталось только добавить поддержку прокси. От Вас цена и ...Закрыт17 лет назад
Требуется автоматизация работы в AutoCAD. Первый этап работы – автоматизация в 2D, последующее развитие – 3D. Есть готовое ТЗ. Стоимость работ определяется программистом самостоятельно, на основе объемов работ. Срок первого этапа, предположительно, 2-3 месяца плотной ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется программист матлаб на разовую удаленную работу. . ICQ 348145114. Бюджет обсуждается.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
We're looking for a developer being able to create a plug-in for Adobe InDesign which would allow us to export some data out of it into the Encode's system. The project is well defined and ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Господа, есть ли у кого опыт написания таких вещей? Есть ли наработки? На каком языке реализация и под какую версию SIP? Жду предложений, в том числе и по цене.Закрыт17 лет назад
Требуется программист для доработки программы управления торговлей в Москве. Возможна дальнейшая поддержка базы данных. Программа работает уже 3 года. Написана в среде Delphi 7‚ под Mysql 5‚ компаненты визуализации Ehlib и ThemeEngine. ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт17 лет назад