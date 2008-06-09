Нужна программа, которая найдет повторные слова в тексте и выделит их другим цветом, шрифтом...неважно как. главное выделит. Сразу оговорюсь, изначально есть только текст.
Блокировщик системы
Разработать программу которая блокирует систему. желательно в Делфи. оплата WM
а если точнее то защищает информацию. Программа для защиты информации. +исходники от нее
Выбранный исполнитель
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