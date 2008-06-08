Необходимо организовать выборку данных с сайта госзакупок - zakupki.gov.ru. А именно - обновление информации о текущих закупках для определенных организаций. Например среди всех организаций существуют организации x, y, z (их будет до 100) необходимо ежедневное обновление информации о текущих закупках только для них.