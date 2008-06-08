Написать модуль для тестирования для Joomla 1.5.3

Необходимо написать модуль для проведения тестов и викторин для joomla 1.5.3( на русском языке)!

требования:

- админка для создание тестов типа вопрос( иногда с использованием картинок) и несколько вариантов ответа( иногда с использованием картинок) ( за каждый вариант определенное кол-во балов)

- доступ к тесту только для зарегистрированных пользователей

- автоматическое ведение рейтинга в одном из блоков на главной странице.

- один пользователь - одна попытка для прохождения!

Рассмотрим все варианты!