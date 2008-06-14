Создание скринсейвера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен11 заявок373 просмотра

Простой скринсейвер.

Среда разработки - delphi или flash. Наличие исходников.

Задача: на поле экрана разместить большое количество различных кнопочек.

все должны быть выполнены в приятной цветовой гамме, с округлыми очертаниями. Желательно с тенью. Можно типа 'Web-2.0'

Цветовая гамма - светлая, веселая, но не раздражающая. Фон - приятный градиент.

По клику на любую кнопку выводится случайная фраза из словаря. Словарь в приложении.

Названия кнопок - в различии от размера: кнопулечка, кнопочка, кнопка, кнопа, кнопище. И одна единственная, выделенная по середине, больше всех остальных - СУПЕРКНОПКА.

Delphi
17 лет назад
avtor
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

shmih
44 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$30
Работа выполнена быстро. Качеством доволен.
Очень хороший заказчик, легкий в общении. Оплата без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

shmih
44 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

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