Создание скринсейвера

Простой скринсейвер.

Среда разработки - delphi или flash. Наличие исходников.

Задача: на поле экрана разместить большое количество различных кнопочек.

все должны быть выполнены в приятной цветовой гамме, с округлыми очертаниями. Желательно с тенью. Можно типа 'Web-2.0'

Цветовая гамма - светлая, веселая, но не раздражающая. Фон - приятный градиент.

По клику на любую кнопку выводится случайная фраза из словаря. Словарь в приложении.

Названия кнопок - в различии от размера: кнопулечка, кнопочка, кнопка, кнопа, кнопище. И одна единственная, выделенная по середине, больше всех остальных - СУПЕРКНОПКА.