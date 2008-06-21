Изменение исходных динамических данных терминала

Программа Saxotrader2

Инструкция по установке:

1. Заполняете регистрационную форму https://www.saxobank.com/?id=605&Lan=EN&Au=2&mode=cfd

2. Выбираете I am applying as Private SaxoTrader Investor

3. Получаете логин и пароль для входа в программу, а также ссылку для скачивания.

4. Устанавливаете, запускаете программу, авторизуетесь и скачиваете апдейты

5. После этого заходите в меню File -> New, выбираете Empty Workspace

6. Потом в меню Forex -> отчет по счету

Задача - любыми способами (вплоть до декомпиляции java модулей, отвечающих за получение данных с сервера saxobank), перекрашиванием панелей с данными и т.д. научиться менять динамические личные данные в строке владельца счета, а также менять надпись статуса подключения к демо-серверу.