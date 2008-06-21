Изменение исходных динамических данных терминала

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка357 просмотров

Программа Saxotrader2

Инструкция по установке:

1. Заполняете регистрационную форму https://www.saxobank.com/?id=605&Lan=EN&Au=2&mode=cfd

2. Выбираете I am applying as Private SaxoTrader Investor

3. Получаете логин и пароль для входа в программу, а также ссылку для скачивания.

4. Устанавливаете, запускаете программу, авторизуетесь и скачиваете апдейты

5. После этого заходите в меню File -> New, выбираете Empty Workspace

6. Потом в меню Forex -> отчет по счету

Задача - любыми способами (вплоть до декомпиляции java модулей, отвечающих за получение данных с сервера saxobank), перекрашиванием панелей с данными и т.д. научиться менять динамические личные данные в строке владельца счета, а также менять надпись статуса подключения к демо-серверу.

Java
17 лет назад
Panketka
Виктор 
66 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

kids-fox
Игорь 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
Лисёнок все сделал как надо - без глупых вопросов, понтов и прочей мишуры. В очень сжатые сроки. При этом до него два лансера обламались. Класс!!! Рекомендации всему сообществу!
Хороший человек! Всё прошло гладко несмотря на некоторые проблемы с системой у меня на компьютере! К ним отнесся с пониманием :)

Заявки фрилансеров

kids-fox
Игорь 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен римейк ДИГГЕРа

    $200

    Наверняка, поколение среднего возраста когда-то гоняло в популярнейший ДИГГЕР. http://takegame.com/arcade/htm/diggerru.htm Надо сделать практически "один к одному". Единственное отличие - это управление кротом. Если в классике движение крота задавалось клавишами ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание скринсейвера

    $50

    Простой скринсейвер. Среда разработки - delphi или flash. Наличие исходников. Задача: на поле экрана разместить большое количество различных кнопочек. все должны быть выполнены в приятной цветовой гамме, с округлыми очертаниями. ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Организовать выборку данных с сайта

    Необходимо организовать выборку данных с сайта госзакупок - zakupki.gov.ru. А именно - обновление информации о текущих закупках для определенных организаций. Например среди всех организаций существуют организации x, y, z (их будет до 100) необходимо ежедневное ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать модуль для тестирования для Joomla 1.5.3

    Необходимо написать модуль для проведения тестов и викторин для joomla 1.5.3( на русском языке)! требования: - админка для создание тестов типа вопрос( иногда с использованием картинок) и несколько вариантов ответа( иногда с использованием ...

    Joomla
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Покер, преферанс

    Доброго времени суток. Необходима реализация многопользовательского онлайн покера (техаский холдем). Клиен желателен на джаве. Красивая графика (дизайн уже есть), имееться ввиду графика без тормозов, поддержка многих пользователей сервером одновременно, стабильная работа ...

    Java
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Блокировщик системы

    $200

    Разработать программу которая блокирует систему. желательно в Делфи. оплата WM а если точнее то защищает информацию. Программа для защиты информации. +исходники от нее

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Написать прогу "Ping"

    Есть IP адрес и есть порт. Это адресс включается только ровно 18 часов - 03 минтуны и разные секунды. Вот мне нужно узнать точно секунд включения. Нужна прога который будет коннектится в указанный ИП(в ...

    Прикладное ПО26 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Транспортная задача - Визуал СИ, Ява или Делфи

    $60

    Задание: есть файл .xls с фрагментом транспортной сети - названия улиц с координатами соответствующих дуг. Необходимо построить граф сети и: 1. Проложить оптимальный маршрут, задав начало и конец пути 2. В случае блокировки ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад