Наверняка, поколение среднего возраста когда-то гоняло в популярнейший ДИГГЕР. http://takegame.com/arcade/htm/diggerru.htm Надо сделать практически "один к одному". Единственное отличие - это управление кротом. Если в классике движение крота задавалось клавишами ...
Изменение исходных динамических данных терминала
Программа Saxotrader2
Инструкция по установке:
1. Заполняете регистрационную форму https://www.saxobank.com/?id=605&Lan=EN&Au=2&mode=cfd
2. Выбираете I am applying as Private SaxoTrader Investor
3. Получаете логин и пароль для входа в программу, а также ссылку для скачивания.
4. Устанавливаете, запускаете программу, авторизуетесь и скачиваете апдейты
5. После этого заходите в меню File -> New, выбираете Empty Workspace
6. Потом в меню Forex -> отчет по счету
Задача - любыми способами (вплоть до декомпиляции java модулей, отвечающих за получение данных с сервера saxobank), перекрашиванием панелей с данными и т.д. научиться менять динамические личные данные в строке владельца счета, а также менять надпись статуса подключения к демо-серверу.
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