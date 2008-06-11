Нужна программка для работы с GSM-modem или телефоном (data-cable, bluetooth). Функциональность - получение и сохранение входящих MMS сообщений. Обязательна запись номер телефона, с которого принято сообщение, в базу данных; мультимедийный файл (картинка, ...
Программа для отправки СМС через интернет
Нужна программа для отправки СМС на номера сотовых операторов через интернет. Желательно, чтобы СМС возможно было отправить на номер любого оператора мира, но вариант отправки на номера только ведущих операторов (напр. Билайн, Мегафон) тоже устроит.
Среда написания Visual C++.
Создавать графический интерфейс не нужно, т.к. интересует в первую очередь модуль отправки СМС. Можно например сделать управление программой только через командную строку без windows интерфейса.
Если нужно могу составить краткое ТЗ, хотя суть программы описана выше.
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