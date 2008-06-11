Программа для отправки СМС через интернет

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Закрыт10 заявок262 просмотра

Нужна программа для отправки СМС на номера сотовых операторов через интернет. Желательно, чтобы СМС возможно было отправить на номер любого оператора мира, но вариант отправки на номера только ведущих операторов (напр. Билайн, Мегафон) тоже устроит.

Среда написания Visual C++.

Создавать графический интерфейс не нужно, т.к. интересует в первую очередь модуль отправки СМС. Можно например сделать управление программой только через командную строку без windows интерфейса.

Если нужно могу составить краткое ТЗ, хотя суть программы описана выше.

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17 лет назад
Svetozor
Андрей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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