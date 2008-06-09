Программа для отправки и получения факсов

Рассматривается возможная задача для написания программы по отправке и получению факсов.

Факс-сервер с 4 входящими линиями стоит на компьютере под управлением Vista. Прланируется, что он будет работать с произвольным числом клиентских компьютеров (Vista, 32- (64)). Взаимодействие c клиентами будет осуществляться через NET.Routing. Язык программирования - С++ или С#, на выбор исполнителя. Разработчик должен реализовать логику по отправке и получению факсов, с возможностью отправки факсов по графику. Реализации дизайна, программы установки, справочной подсистемы от него не требуется, или же дизайн может быть сделан по минимуму.