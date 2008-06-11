Принять и сохранить MMS

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Закрыт4 заявки277 просмотров

Нужна программка для работы с GSM-modem или телефоном (data-cable, bluetooth).

Функциональность - получение и сохранение входящих MMS сообщений.

Обязательна запись номер телефона, с которого принято сообщение, в базу данных; мультимедийный файл (картинка, видео, звук) сохраняется в указанном каталоге, ссылка на сохраненный файл также записывается в БД.

Программа должна работать постоянно или установлена как NT сервис (daemon). Платформа WIN (2k/XP/[Vista])

Структура БД

phone char(11),

send_time datetime,

file_name varchar(200)

file_type char(4)

БД - MSSQL, Oracle, FB, Access

Строка подключения к БД и к GSM устройству в конфигурационном XML файле. Там же (в XML) прописывается скрипты вызова хранимых процедур или непосредственно SQL скрипты: insert/update.

Пример:

COM9

fbus

6306

SQL
17 лет назад
sotto
Вадим 
61 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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