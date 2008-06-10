Наверняка, поколение среднего возраста когда-то гоняло в популярнейший ДИГГЕР. http://takegame.com/arcade/htm/diggerru.htm Надо сделать практически "один к одному". Единственное отличие - это управление кротом. Если в классике движение крота задавалось клавишами ...
Генератор рекомендаций для социальной сети
Для создания социальной сети нового поколения необходимо разработать ПО прототипа полностью автоматизированного аналитического модуля. На входе модуля - закодированные описания задач и профилей пользователей (до 50 иерархических параметров), на выходе - также закодированные решения-рекомендации.
Модуль должен автоматически подстраивать шаблоны описания задач, профилей пользователей и решений, производить поиск закономерностей (Data Mining) и предлагать варианты решений.
Подготовлено подробное ТЗ. Необходим опытный программист-конструктор, проживающий в Центральном федеральном округе РФ.
Просьба высылать резюме (можно обезличенное). ТЗ предоставляется после личной встречи.
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