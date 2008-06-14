Программирование прикладного ПО

Доброго времени суток.

Требуется человек, который может сделать exe файл, при запуске которого на рабочем столе анимированно пишется какая-то надпись, рисуется что-то ну и все такое.

Более подробно что писать и нарисовать обращайтесь в личку или по контактным данным.