Наверняка, поколение среднего возраста когда-то гоняло в популярнейший ДИГГЕР. http://takegame.com/arcade/htm/diggerru.htm Надо сделать практически "один к одному". Единственное отличие - это управление кротом. Если в классике движение крота задавалось клавишами ...
Разработка MS Access приложения
Ищу MS Access профессионала для разработки приложения для планирования языковых курсов.
Требования:
- минимум 3 года опыта на MS Access и VBA
Желательно:
- основы письменного немецкого языка либо умение работать с (электронными) словарями по немецкому языку
Длительность проекта:
- около 10 рабочих дней
Буду рад Вашим предложениям
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