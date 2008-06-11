Разработка ПО для модемов WAVECOM

Задача: Подобрать комплект оборудования и разработать программное обеспечение для организации системы передачи данных по каналу GPRS и выполнения охранных функций.

Задаваемый объём:

1) В качестве модемов выбраны Wavecom M1306B, Wavecom Fastrack Supreme 10 или 20.

2) Необходимо выбрать плату для расширения функций модема минимум до 4 дискретных выходов (вкл./выкл.) (пропадание питания, вскрытие шкафа, вскрытие счётчика, резерв).

3) Необходимо разработать ПО для модема выполняющие следующие функции:

а) инициализация сим карты, ввод PIN – кода;

б) инициализация модема в сети Интернет по технологии APN (Access Point Name), GPRS;

в) возможность подключения к сети со статическим или динамическим адресом;

г) при подключении с динамическим адресом модем должен передать свой IP адрес на IP сервера;

д) модем должен передать аварийное сообщение на сервер при срабатывании дискретного входа с платы расширения функций модема;

е) настройки PIN-кода, связи (режима связи, точки доступа, логина, пароля), статического IP адреса, IP адреса сервера должны производиться вручную на месте установки модема;

ж) защита просмотра и изменения настроек параметров модема паролем, который также можно изменить в настройках устройства.

4) При сдаче проекта необходимо предоставить скомпилированную рабочую программу, исходный текст программы, описание к программе, описание к плате расширения, для того чтобы можно было перепрошить и настроить модема на месте установки