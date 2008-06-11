Нужна программа для отправки СМС на номера сотовых операторов через интернет. Желательно, чтобы СМС возможно было отправить на номер любого оператора мира, но вариант отправки на номера только ведущих операторов (напр. Билайн, Мегафон) тоже устроит. ...
Разработка ПО для модемов WAVECOM
Задача: Подобрать комплект оборудования и разработать программное обеспечение для организации системы передачи данных по каналу GPRS и выполнения охранных функций.
Задаваемый объём:
1) В качестве модемов выбраны Wavecom M1306B, Wavecom Fastrack Supreme 10 или 20.
2) Необходимо выбрать плату для расширения функций модема минимум до 4 дискретных выходов (вкл./выкл.) (пропадание питания, вскрытие шкафа, вскрытие счётчика, резерв).
3) Необходимо разработать ПО для модема выполняющие следующие функции:
а) инициализация сим карты, ввод PIN – кода;
б) инициализация модема в сети Интернет по технологии APN (Access Point Name), GPRS;
в) возможность подключения к сети со статическим или динамическим адресом;
г) при подключении с динамическим адресом модем должен передать свой IP адрес на IP сервера;
д) модем должен передать аварийное сообщение на сервер при срабатывании дискретного входа с платы расширения функций модема;
е) настройки PIN-кода, связи (режима связи, точки доступа, логина, пароля), статического IP адреса, IP адреса сервера должны производиться вручную на месте установки модема;
ж) защита просмотра и изменения настроек параметров модема паролем, который также можно изменить в настройках устройства.
4) При сдаче проекта необходимо предоставить скомпилированную рабочую программу, исходный текст программы, описание к программе, описание к плате расширения, для того чтобы можно было перепрошить и настроить модема на месте установки
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