Приветствую!

есть программа на делфи7, которая создает интерактивные фотоальбомы из жпг фотографий, добавляет эффекты и экспортирует результат в ави.

Необходимо: упростить интерфейс, добавить пару эффектов и реализовать вывод в результата в двд поток, который можно затем записать на болванку для просмотра на бытовом двд. Желательно навесить защиту от копирования.

Сколько такой проект займет времени и сколько будет стоить?