Программа на делфи7

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Закрыт6 заявок393 просмотра

Приветствую!

есть программа на делфи7, которая создает интерактивные фотоальбомы из жпг фотографий, добавляет эффекты и экспортирует результат в ави.

Необходимо: упростить интерфейс, добавить пару эффектов и реализовать вывод в результата в двд поток, который можно затем записать на болванку для просмотра на бытовом двд. Желательно навесить защиту от копирования.

Сколько такой проект займет времени и сколько будет стоить?

17 лет назад
DonKarleone
Карлен 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

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