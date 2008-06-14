KDE on-screen keyboard

Мне нужна программа для набора при помощи стилуса в KDE. Была такая программа под названием viki. Я не знаю что с ней сейчас, жива она или заброшена. В Debian её нет, из KDE SVN она похоже тоже исчезла. Нужно раздобыть её, адаптировать под последнюю версию KDE 3 (у меня 3.5.9), возможно переделать её под апплет KDE, если это будет незатратно, доработать возможные недостатки, которые выявятся в процессе использования при помощи стилуса.