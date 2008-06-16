Надо изменить программу приема платежей от компании Cyberplat. Исходники лежат в открытом виде здесь: http://payment.cyberplat.com/distr/terminal/source.rar и разрешены к изменению. Сама программа здесь: http://payment.cyberplat.com/distr/terminal/WebClient_BETA.zip ПРОСЬБА сначала посмотреть исходники, ...
Flash (.SWF) криптор (обфускатор)
Требуется написать криптор (обфускатор) Flash анимации (.SWF) после обработки которым станет невозможна декомпиляция сторонними программами, существующие программы не подходят т.к после обработки начинаются проблемы работы анимации, к тому же существуют и дешифраторы под них, криптор должен обрабатывать уже готовую анимацию, т.е уже в формате .swf, варианты обфускации на уровне исходников не подходят, кто заинтересован оставляйте свои контакты, стукну, обсудим все детали
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