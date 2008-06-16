Изменить приложение, написанное на Borland С++

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок579 просмотров

Надо изменить программу приема платежей от компании Cyberplat.

Исходники лежат в открытом виде здесь: http://payment.cyberplat.com/distr/terminal/source.rar

и разрешены к изменению.

Сама программа здесь: http://payment.cyberplat.com/distr/terminal/WebClient_BETA.zip

ПРОСЬБА сначала посмотреть исходники, убедиться в том, что Вы сможете менять тот исходный код, и убедиться в том, что у Вас есть среда разработки - Borland C++ 2007 Enterprise, либо Вы сможете скачать 860 Мб по указанной мною ссылке. Только после этого пишите мне о своем желании поработать, буду ставить конкретную задачу, будем определяться со сроками и с ценой. ИМХО, задание не очень сложное, но сделать его надо в кратчайшие сроки.

17 лет назад
soarer
Петр 
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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