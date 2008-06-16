Задача:

разработать плагины для браузеров opera и firefox.

Функционал:

Плагин добавляет в контекстное меню браузера при выделенном фрагменте текста

на странице произвольного сайта пункт "показать на карте" в самое начало

списка (для оперы добавляется два пункта - первый описан выше, второй в

раздел "поиск" -> "по карте мира").

При клике в выбранный пункт контекстного меню "показать на карте (так же и по

карте мира) происходит открытие нового окна (закладки в текущем окне) с

вызовом урла:

инсталлер должен самостоятельно находить path браузера.

где str_utf_encode - выделенный на странице фрагмент текста, кодированный в

utf-8 последовательность.

Пожелания: плагины должны иметь минимальный вес, работать с как можно ранней

версии браузеров.

Иконка плагина -

Текстовки и пример работы посмотреть тут: