Анализатор log файлов написать под win

Необходимо разработать приложение под win для работы с устройством электронного голосования. Если в общих словах, то программа должна делать следующие вещи:

• выводить на принтер введённый пользователем текст в заранее определённых областях листа А4.

• Открывать и анализировать полученный с устройства log файл (как его получить с устройства - не ваша задача. ваша программа работает с уже сформированным лог-файлом), достать из него и в наглядном виде предоставить пользователю информацию по каждому из опросов.

• Экспортировать эту информацию в csv, xml, gif.