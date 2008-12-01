Анализатор log файлов написать под win

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен25 заявок663 просмотра

Необходимо разработать приложение под win для работы с устройством электронного голосования. Если в общих словах, то программа должна делать следующие вещи:

• выводить на принтер введённый пользователем текст в заранее определённых областях листа А4.

• Открывать и анализировать полученный с устройства log файл (как его получить с устройства - не ваша задача. ваша программа работает с уже сформированным лог-файлом), достать из него и в наглядном виде предоставить пользователю информацию по каждому из опросов.

• Экспортировать эту информацию в csv, xml, gif.

17 лет назад
555crop
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

prestigo
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$200
5 дней
GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$250
14 дней
Работает быстро и ответственно. Всегда на связи. При необходимости что-то подправить - реагирует оперативно.
Положительные эмоции, заказчик знает что он хочет видеть в итоге. Активно участвовал в тестировании программы, всегда на связи. РЕКОМЕНДУЮ

Заявки фрилансеров

prestigo
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Изменить приложение, написанное на Borland С++

    Надо изменить программу приема платежей от компании Cyberplat. Исходники лежат в открытом виде здесь: http://payment.cyberplat.com/distr/terminal/source.rar и разрешены к изменению. Сама программа здесь: http://payment.cyberplat.com/distr/terminal/WebClient_BETA.zip ПРОСЬБА сначала посмотреть исходники, ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка телефонного автоинформатора

    $250

    Разработка телефонного автоинформатора для уведомления о неуплате за предоставленные услуги с адресным сообщением суммы долга. В качестве оборудования: модем с голосовыми функциями На вход подается либо файл, либо БД с ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать плагины для браузеров opera и firefox

    $50

    Задача: разработать плагины для браузеров opera и firefox. Функционал: Плагин добавляет в контекстное меню браузера при выделенном фрагменте текста на странице произвольного сайта пункт "показать ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка dll снифера TCP/IP протокола

    $2000

    Задача: Разработать dll которая при регистрации в системе, снифает TCP/IP протокол и с заданной вероятностью при обращении к http:// производит изменения контента страницы в браузере (не вредоносные изменения!!!). Требования: ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Телематический сервер и сервер ГИС

    Требуется создать новую или предложить существующую систему для GPS трекеров, а именно разработать телематический сервер и сервер ГИС. Жду Ваших предложений. Оптимальным будет готовое решение с изменениями под нас. Рассмотрю ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа на делфи7

    Приветствую! есть программа на делфи7, которая создает интерактивные фотоальбомы из жпг фотографий, добавляет эффекты и экспортирует результат в ави. Необходимо: упростить интерфейс, добавить пару эффектов и реализовать вывод в результата в двд поток, ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash (.SWF) криптор (обфускатор)

    $150

    Требуется написать криптор (обфускатор) Flash анимации (.SWF) после обработки которым станет невозможна декомпиляция сторонними программами, существующие программы не подходят т.к после обработки начинаются проблемы работы анимации, к тому же существуют и дешифраторы под них, криптор ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • KDE on-screen keyboard

    Мне нужна программа для набора при помощи стилуса в KDE. Была такая программа под названием viki. Я не знаю что с ней сейчас, жива она или заброшена. В Debian её нет, из KDE SVN она ...

    Debian
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад