Надо изменить программу приема платежей от компании Cyberplat. Исходники лежат в открытом виде здесь: http://payment.cyberplat.com/distr/terminal/source.rar и разрешены к изменению. Сама программа здесь: http://payment.cyberplat.com/distr/terminal/WebClient_BETA.zip ПРОСЬБА сначала посмотреть исходники, ...
Анализатор log файлов написать под win
Необходимо разработать приложение под win для работы с устройством электронного голосования. Если в общих словах, то программа должна делать следующие вещи:
• выводить на принтер введённый пользователем текст в заранее определённых областях листа А4.
• Открывать и анализировать полученный с устройства log файл (как его получить с устройства - не ваша задача. ваша программа работает с уже сформированным лог-файлом), достать из него и в наглядном виде предоставить пользователю информацию по каждому из опросов.
• Экспортировать эту информацию в csv, xml, gif.
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