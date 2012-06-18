Трансляция с камеры

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки181 просмотр

Необходимо организовать веб-трансляцию с камеры AXIS на сайте - это видимо будет обычный флеш.

В ответах просьба указывать предполагаемое решение, стоимость и сроки.

13 лет назад
freelancer-007
Имидж 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров

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