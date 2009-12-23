Требуется переписать небольшой код на асме

Итак ест' скриптец на С++. Это обычная програмка которая через ВинАПи ведет журналирование всеч нажатий кнопок клавиатуры. К сожалению код открытый , и почему то она попала в разряд троянов в антивирусниках. При ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем есть небольшой код на асме, требуется его переписать. Изменить процедуры, переписать код...
В общем сам код на масме...
Но чтобы код был кардинально изменен...
Подробности расскажу в личке либо в ICQ.
Прошу отписаться тут кто готов взяться.
Бюджет 10$, т.к. там кода очень мало...
Моя ася - 10099454
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